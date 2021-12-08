Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили і осквернили написами пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Первомайську Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області.

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"Сьогодні, 8 грудня, близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул.Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО", - йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ "Хуліганство". Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

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Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної події та особи вандалів, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (093) 877-0974, (068)314-29-49, 102.





Фото: сайт Нацполіції