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Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Поліцейські встановлюють осіб, які пошкодили і осквернили написами пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Первомайську Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області.

Відео Григорія Волошина

"Сьогодні, 8 грудня, близько 7:20 до райвідділу поліції надійшло повідомлення від начальника управління ЖКГ Первомайська про те, що в центрі міста, біля зупинки громадського транспорту по вул.Грушевського, невідомі пошкодили та осквернили написами меморіал Героям Небесної Сотні та воїнам АТО", - йдеться у повідомленні. 

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 ККУ "Хуліганство". Санкцією статті передбачено покарання до п’яти років обмеження волі. 

Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція 01

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до вчинення злочину осіб та притягнення їх до відповідальності.

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Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної події та особи вандалів, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (093) 877-0974, (068)314-29-49, 102.

Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція 02
Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція 03
Фото: сайт Нацполіції

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Ватні гниди. Їх від українського плющить.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Просто потвори, нічого немає у цих вандалів спільного з людиною. Але приклад наруги над всім українським дав Володя "Какая разница".
  • Solomon c5c4359c
    Надеюсь, патриоты найдут их раньше ментов.
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