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Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У середу, 8 грудня, у Дніпрі на проспекті Яворницького спалахнув автомобіль Opel. Рятувальники оперативно прибули на місце та загасили автомобіль, однак у багажнику виявили автомат із дистанційним керуванням.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформатор".

Очевидці повідомили про загоряння приблизно о 09:10. У багажнику автомобіля стояв обгорілий автомат, закріплений на спеціальній станині. Автомат мав дистанційне керування та був підключений до окремого автомобільного акумулятора, що знаходився в салоні. Він був спрямований у бік арки будинку.

Швидше за все, він мав бакелітовий магазин із патронами, оскільки від нього внаслідок пожежі залишилася лише одна пружина. Що саме спричинило загоряння - поки що невідомо.

Сам автомобіль зареєстрований у Жовтих Водах.

За непідтвердженою інформацією, повідомляє видання, автомобіль стояв на цьому місці вже близько тижня. Спочатку очевидці почули кілька хлопків, які могли бути пострілами, а потім автомобіль спалахнув. Нібито, після загоряння очевидці почули автоматну чергу. Проте офіційно коментаря від поліції наразі немає, на місці працюють слідчі.

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Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 01
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 02
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 03
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 04
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 05
Автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі 06

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Топ коментарі

  • Uzer Uzer
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Фильм "Шакал" с Брюсом Уиллисом в главной роли)
  • rejestrowyj bazil
    Кто-то пересмотрел сериал "Во все тяжкие"
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