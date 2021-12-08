Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 111 одиниць російської військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей, - СЦКК. КАРТА
Про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей повідомляє українська сторона СЦКК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як зазначається, в зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ з порушенням ліній відведення виявлено:
в районі н.п. Біле:
САУ 2С1 – 2 одиниці;
буксирувані гаубиці Д-30 – 4 одиниці;
поблизу ділянки розведення в районі н.п. Станиця Луганська:
міномет 2Б14 "Поднос" – 1 одиниця.
За межами визначених місць зберігання в районі н.п. Бугаївка виявлено:
танки невизначеного типу – 27 одиниць;
артилерія невизначеного типу – 10 одиниць;
ББМ – 67 одиниць.
"Крім того, в районі н.п.Світле було виявлено пересувну РЛС наземної розвідки "Кредо – М1", яка виробляється в Російській Федерації. Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Так, 7 грудня на блокпості біля південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі н.п.Золоте збройні формування РФ двічі не пропустили патрулі СММ до підконтрольних урядові України районів. Цього ж дня патрулі Місії були затримані на блокпостах збройних формувань РФ в районі Молодіжного та Станиці Луганської. Дані інциденти відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ від 7 грудня 2021 р.
Також зазначається, що днем раніше патрулі Місії були затримані на блокпостах збройних формувань РФ в районі н.п.Ковське та Хрещатицьке.
"Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення, а також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів", - резюмує українська сторона СЦКК.