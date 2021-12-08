Підпал авто закарпатського журналіста Білецького: СБУ затримала виконавця. ФОТОрепортаж

Виконавця підпалу автомобіля журналіста регіонального інформаційного агентства Закарпаття затримали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника. Ним виявився місцевий житель, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності та було засуджено за вчинення тяжкого злочину.

Перевіряється причетність фігуранта до вчинення інших незаконних дій проти представників ЗМІ.

За даними СБУ, на початку грудня цього року зловмисник підпалив автомобіль журналіста, який знаходився в Ужгороді. Вогонь повністю знищив транспортний засіб, а також частково пошкодив автомобіль його близького родича. Мотивом скоєння злочину стало боргове зобов'язання потерпілого.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності замовників злочину та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що в Ужгороді спалили авто закарпатського журналіста Павла Білецького та його дружини.

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