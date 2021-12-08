Новини Фото

Вантовий міст у Запоріжжі "розфарбують" LED-підсвіткою в кольори українського прапора. ВІДЕО+ФОТО

8 91851
Після завершення будівництва мости у Запоріжжі стануть не тільки зв’язною ланкою між двома частинами міста та островом Хортиця, а ще й повноцінним арт-об’єктом.

"Укравтодор" продемонстрував, якою буде підсвітка нового вантового мосту, інформує Цензор.НЕТ.

Будівництво верхової частини вантового мосту - споруди № 10 Автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя - вже на фінішній прямій. Мостобудівники вже змонтували всі 48 вант та готуються до опускання прогонової будови.

"Вже недалеко той час, коли рух транспорту по частині мосту відкриють. Після завершення всіх будівельних робіт, за проєктом передбачено архітектурне прикрашання пілону, вант та інших елементів мосту сучасною та яскравою LED-підсвіткою", - кажуть в автодорі.

Нагадаємо, комплекс мостів у Запоріжжі є одним з найвідоміших довгобудів України. Проєкт розморозили у 2020 році, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков показав фінальну стадію монтажу вант на одному з Запорізьких мостів.

Також читайте: 70 км траси від Євсуга до Мілового відремонтували на Луганщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вантовий міст у Запоріжжі розфарбують LED-підсвіткою в кольори українського прапора 01
Вантовий міст у Запоріжжі розфарбують LED-підсвіткою в кольори українського прапора 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Envoy
    Красиво , если бы не возможная война . Я не нагнетаю , но лучше бы эти деньги потратили на оборону Украины .
  • Юрій Вінгорськи
    да, це дуже гарно та патріотично, тільки ціну забули назвати, тіпа на робочий проєкт пішло 2 мільйона, на роботу піде 23 чи ще більше.... бо за останні 2 роки ніхрена не бачу так багато новин про постачання озброєння в ВСУ, а звіти про дороги, мости, площі, освітлення, тепер про покраску, кожен Божий день. У нас є війна, люди на передовій гинуть, чи ні???
    влада веде себе так, наче б то ні війни ні втрат нема.
  • Envoy
    Отступления ? Так не правильно думать .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини