Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"8 грудня о 16 год 26 хв до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 поблизу с. Лозова трапилася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.
На місце події терміново було направлено рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.
Рятувальники провели деблокування потерпілих і передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Також співробітники ДСНС здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожежі.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 осіб, загиблих немає.