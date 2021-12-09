Рейсовий мікроавтобус та легковик зіткнулися на Тернопільщині: 10 постраждалих, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 8 грудня на автодорозі М 19 "Кременець – Тернопіль" поблизу села Лозова в Тернопільській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. Внаслідок аварії постраждали 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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"8 грудня о 16 год 26 хв до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що на автодорозі М-19 поблизу с. Лозова трапилася дорожньо-транспортна пригода - зіткнулися рейсовий мікроавтобус та легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

На місце події терміново було направлено рятувальне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Рятувальники провели деблокування потерпілих і передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Також співробітники ДСНС здійснили заходи, спрямовані на запобігання виникнення пожежі.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 10 осіб, загиблих немає.







Фото: ДСНС