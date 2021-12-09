Новини Фото

Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА. ФОТОрепортаж

4 85670
Завершено відбудову мосту через ріку Сірет у місті Старожинець на Буковині. Наразі готуються документи, необхідні, щоб здати переправу у експлуатацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

"Мостову споруду у Сторожинці ще 2010 року зруйнувала повінь. Відтак близько 5 тисяч містян понад десятиліття не мали зручного автомобільного сполучення з містом. Адже, аби потрапити на протилежний берег річки, необхідно було робити гак у 15 кілометрів", - розповіли в ОДА.

Відновлення мосту стартувало у 2019 році в рамках президентської програми "Велике будівництво". Вартість робіт склала 17 млн грн, ці кошти було виділено з держбюджету.

На споруді уклали фінальний шар асфальтового покриття, змонтували бар’єрне та перильне огородження. Незабаром планується намалювати розмітку. Для цього чекають сприятливої погоди.

Як раніше повідомлялося, цього року програма Президента "Велике будівництво" охопила 245 штучних споруд на українських автодорогах.

Читайте: Вантовий міст у Запоріжжі "розфарбують" LED-підсвіткою в кольори українського прапора. ВІДЕО+ФОТО

Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА 01
Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА 02
Зруйнований повінню 11 років тому міст відбудували на Буковині, - ОДА 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Зайда
    Ти статтю читав? Люди одинадцять років робили гак у 15 км, щоб добратися з однієї частини міста в іншу.
    Якщо вже дуже коробить, то можна так: "Моста почали будувати при Порошенкові, а зелене чмо лише добудувало, присвоїло собі заслугу та ще й вкрало кілька мільйонів на будівництві". Так краще?
  • Лилия Стацкая
    "Я памятник себе возвиг!"- Наполеон Зеленский.
  • Владимир fd08a616
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини