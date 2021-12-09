У Черкасах завершується капремонт обласної лікарні, впровадили енергоефективні технології, - ОДА. ФОТОрепортаж
Про це повідомила пресслужба Черкаської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Енергоефективність та привабливий зовнішній вигляд. Саме такий результат має проект під назвою "Капітальний ремонт фасадів з впровадженням енергоефективних технологій дев’ятиповерхових корпусів КНП "Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради", - розповіли в обласній адміністрації.
Роботи проходили в рамках президентської програми "Велике будівництво".
Будівельники уже змонтували теплоізоляційний шар, завершили декоративну обробку фасаду, нанесли шпаклівку та фарбу. В одному прогоні будівлі замінили усі вікна, в іншому прогоні - наразі демонтували старі вікна. Також завершили роботи з утеплення пінополістирольними плитами фундаменту.
Наразі завершується утеплення будівлі. Триває улаштування пандуса та східців, а також благоустрій навколишньої території.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2022 році у межах ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні почнеться реконструкція 48 обласних лікарень.