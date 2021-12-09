Мікроавтобус, який потрапив у ДТП на Тернопільщині, був переобладнаний із вантажного, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Тернопільської області.
"У ході розслідування поліцейські з'ясували, що автобус був дообладнаний із вантажного автомобіля на пасажирський. Водії попередньо тверезі. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі встановлюють деталі автопригоди та причини виїзду на смугу зустрічного руху", - йдеться у повідомленні.
Триває слідство згідно із ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Крім того, нагадується, що дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня близько 17:00 поблизу села Лозова на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Не розминулися маршрутний автобус MERCEDES BENZ SPRINTER 313, який рухався за маршрутом Кременець-Тернопіль та автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT. Госпіталізували обох водіїв, двох пасажирів з легкового автомобіля та 5 з буса. У потерпілих травми різного ступеня тяжкості.
"Водія та пасажира з рейсового автобуса медикам врятувати не вдалося. Від травм вони померли в лікарні. Ще двоє пасажирів у важкому стані", - зазначають правоохоронці.