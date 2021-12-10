У Києві викрили поліцейського та медика, які продавали COVID-сертифікати за 4-5 тис. грн за штуку, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру працівнику медичного закладу і співробітнику патрульної поліції у внесенні недостовірних відомостей до інформаційної системи про вакцинацію осіб від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, працівник патрульної поліції міста Києва спільно з працівником медичного закладу за грошову винагороду організували схему внесення до інформаційної системи відомостей про нібито проходження громадянами вакцинації від коронавірусної хвороби для подальшого генерування у застосунку "ДІЯ" електронного сертифікату про вакцинацію. Пошуком клієнтів займався поліцейський, а працівник медустанови вносила відомості до електронної системи. Розмір грошової винагороди залежав від вакцини, якою нібито робили щеплення, та становив від 4000 до 5000 грн.

За місцем роботи та проживання підозрюваних проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, COVID-сертифікати, списки громадян, які зверталися з метою отримання підроблених свідоцтв про вакцинацію, а також майже 340 тис грн та 13,5 тис доларів США. Ці списки налічують понад 200 прізвищ, що може свідчити про отримання учасниками групи неправомірної вигоди на суму близько мільйона гривень.

Підозрюваним інкриміновано несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї, а також одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 КК України).

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Фото: сайт Офісу Генпрокурора