Благодійний фонд "Повернись живим" передав ще один мобільний пункт ППО для зенітного ракетного полку. ФОТОрепортаж

Благоднійний фонд "Повернись живим" передав ще один мобільний пункт протиповітряної оборони для зенітного ракетного полку з гарантією безперебійної роботи протягом 5 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці фонду у фейсбуці.

"Відтепер наші воїни будуть працювати в більш комфортних умовах, на сучасному та потужному обладнанні та почувати себе в безпеці. Так, саме в безпеці. Адже ми не раз говорили про те, як активно російські війська полюють за нашими командними та тиловими пунктами. До прикладу згадаймо обстріл КП в районі Галицинівки, коли поранення різного ступеню важкості отримали п’ятеро захисниць.

Не менш важливим є обладнання. Декілька років тому для мене було шоком, коли побачив як від’єднують процесори. Оперативна робота зупинялась внаслідок простого перегріву техніки і її неможливості працювати в агресивних умовах. Комп’ютери регулярно виносились на вулицю, розбирались, звичайним пилососом видалявся бруд.

Тепер ця диковинка залишається в минулому, а в розпорядженні військових у цьому приміщенні два надпотужних процесори, які здатні працювати при 50-60 градусній плюсовій температурі 24/7 1825 днів поспіль. Так, гарантія безперебійної роботи – 5 років!", - написав ветеран російсько-української війни і волонтер Андрій Римарук.

Також він звернувувагу на вражаючий масив одночасного опрацювання неймовірного обсягу інформації і якість картинки на сучасних моніторах: "Це все – запорука нашої з вами безпеки на одній з ділянок фронту. Тим часом ми вдосконалюємо систему зв’язку ще в одному зенітно-ракетному підрозділі й це теж буде крута історія та тема, для чергового звіту та слів вдячності вам, небайдужі свідомі громадяни".

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"А поки що активно працюємо над створенням ось таких простих, але коштовних проєктів в інших підрозділах. Наразі нам необхідно зібрати 380 тисяч гривень для наступного підрозділу, щоб створити аналогічний командний пункт, який в критичні ситуації зможе працювати з будь-якої точки фронту", - додали Римарук.



Фото: Повернись живим/фейсбук

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