Дорогу, що веде до Торунського перевалу, відремонтували на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Дорожні роботи стали частиною плану відновлення дороги Р-21 Долина - Міжгір'я - Хуст.

Подробиці розповіла Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорога Р-21 з’єднує Закарпатську та Івано-Франківську області. Є важливою транспортною артерією для розвитку регіону, зокрема, туризму. Неймовірно мальовнича автодорога веде до одного із найвищих в Україні перевалів - Торунського, 941 м над рівнем моря. Північний схил перевалу - пологий, а ось по південному дорога звивається серпантином угору", - йдеться в повідомленні

Роботи проводились в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Складність ремонту гірської дороги полягає у великій кількості мостових переходів та ділянок, де можливі зсуви. Лише від Торунського перевалу до Соймівського мосту довелось ремонтувати 11 малих мостів. На дорозі також зробили дренаж, аби захистити від опадів та підземних вод.

У самому селі Торунь оновили дорожнє покриття, розширили тротуари і встановили дорожні знаки. Зараз завершують з’їзди, після чого поставлять огородження.

"Протяжність регіональної автомобільної дороги державного значення Р-21 Долина-Хуст у межах Закарпатської області становить 83,8 км. Її ремонтують одразу на кількох ділянках", - заявила Служба.

Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на території Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей створюють новий маршрут – Мале Карпатське коло, який з’єднає якісними дорогами гірськолижні курорти.

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