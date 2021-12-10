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Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Вінниччині поліцейські викрили групу лікарів, які налагодили схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Департамент коммунікації Національної поліції.

Організував заробіток на фальшивках 37-річний медичний працівник, житель Вінницького району. Він діяв у змові з лікарями різних медичних закладів області, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров’я. Щодня зловмисники заробляли близько 20 тисяч гривень.

За наявною інформацією слідства, організатор підшуковував охочих отримати Covid-сертифікати без фактичного введення вакцини, які б відображалися у застосунку "Дія", а інші лікарі - вносили відповідні дані до електронних реєстрів охорони здоров’я. Вартість такої послуги становила від 3 000 до 7 500 гривень.

Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 01
Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 02

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Під час огляду автомобіля організатора цієї схеми поліцейські вилучили Covid-сертифікати міжнародного зразка, чорнові записи, банківські картки та мобільні телефони, де збережені переписки із клієнтами.

Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 03
Група лікарів на Вінниччині налагодила схему продажу фіктивних COVID-сертифікатів, - Нацполіція 04

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

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Топ коментарі

  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    Скасуйте ці незаконні сертифікати нахрен і ніхто не буде їх продавати!
  • Nik Home 379c842c
    Когда уже жуликов раздувающих ковидистерию привлекут?

    Интересно - а куда грипп делся? То были пандемии гриппа - а нет - пропал грип - как корова языком слизала.
    Только стадо ковидных баранов носится с блеяньем...
  • Tui Yii
    за два с лишним года ни африка, ни беларусия , да и в целом никто не вымер, жизнь не остановилась.Если принять как должное что вирус был рукотворный и заточеный под определеные цели - кол-во смертей не должно удивлять от слова совсем. Да и в масштабах планеты за 2+года эти мизерная цифра.
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