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Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини. ФОТО

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Київську міську державну адміністрацію підсвітили кольорами ЛГБТ-символіки з нагоди Міжнародного дня прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА

"Мета акції, ініціаторами якої є Amnesty International та KyivPride, – привернути увагу громадськості і влади до важливості належної реакції на злочини на ґрунті гомофобії та трансфобії", - відзначається у повідомленні. 

Заступник голови КМДА Микола Поворозник зазначив: "Міжнародний день прав людини відзначають 10 грудня, бо в цей день 1948 року ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини.

Цей революційний документ проголосив, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за жодними ознаками. Сьогоднішня акція привертає увагу саме до рівності прав усіх без винятку людей. Упевнений, що визнання кожним із нас цієї рівності веде людей до свободи, взаємоповаги та миру".

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Як зазначила директорка Amnesty International Україна Оксана Покальчук, в Україні ні законодавча база, ні правоохоронні органи не можуть забезпечити належного захисту ЛГБТКІ-людям, саме тому в Міжнародний день прав людини важливо привернути увагу до цієї проблеми.

"Київ, підтримавши нашу спільну боротьбу за безпечне місто для всіх, може стати прикладом для інших міст України. Ми закликаємо розпочати системні зміни на рівні міста для підвищення рівня безпеки для всіх без винятку", – підкреслила Оксана Покальчук.

Директор ГО "КиївПрайд" Ленні Емсон наголосив, що в Києві, як у столиці, що має бути прикладом для інших міст, "кожному та кожній, незалежно від віку, сексуальної орієнтації, ґендерної ідентичності має бути безпечно".

Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини 01
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини 02
Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ-прапора з нагоди Міжнародного дня прав людини 03

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Топ коментарі

  • Oresta Bartka
    - Джордж, що це за шум за вікном?
    - Парад копрофілів, сер.
    - Так? І що ж вони хочуть?
    - Вони всього лише відстоюють свої права на рівність, сер.
    - Не зрозумів. Їм хтось не дає їсти лайно вдома?
    - Та ні, сер. Вони не хочуть їсти його тільки вдома. Вони виступають за те, щоб лайно продавалося у всіх закладах громадського харчування, щоб на перехрестях можна було легко купити лайно на паличці, а в ресторані без проблем замовити гівна на лопаті.
    - Але це ж нудотно і абсолютно не природно, Джордж.
    - Ну чому ж, сер? Це вроджене, генетика. Вони такими народилися і ми повинні це поважати.
    - Джордж, я правильно розумію, що якщо вони доб'ються свого, то в моєму улюбленому кафе на розі, разом з полуничним суфле подаватимуть гівно на тарілочці ???
    - Абсолютно вірно, сер. Копрофіли абсолютно нормальні люди і мають право істи своє улюблене блюдо під час обіду, не приховуючи своїх уподобань.
    - Боже, та мене ж просто знудить на місці!
    - Пане професоре, ну як Ви можете ?! Це ж абсолютно не толерантно. Вас за таке як мінімум оштрафують, а як максимум посадять. І до речі, сер, один знаменитий психіатр свого часу сказав щось на кшталт: "якщо Вам не подобаються копрофіли, то, цілком можливо, що Ви насправді теж копрофіл, просто прихований". Я не ручаюсь за достовірність фрази, але все ж прислухайтеся до себе, можливо Вас чекають свіжі смакові відкриття ...
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Нищенская пенсия и нищенские зарплаты - это нарушение прав человека. Всё остальное пропаганда и лапша на уши
  • Vlad V d93bc8c3
    Мерію Києва підсвітили кольорами ЛГБТ
    А чому саме ЛГБТ? Це ж кольори веселки...
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