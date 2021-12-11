Маршрутка зіткнулась із вантажівкою на Львівщині: 7 людей постраждали. ФОТО

10 грудня, на Львівщині, відбулось зіткнення маршрутного автобуса "Mercedes" із вантажним автомобілем "Volvo", в рузультаті чого постраждали 7 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"10 грудня о 21:54 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Верчани Стрийського району відбулось зіткнення автобуса "Mercedes" з вантажним автомобілем "Volvo"", - йдеться у повідомленні.

На момент зіткнення в автобусі перебувало 20 людей.

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До місця події виїхали рятувальники 8-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий та 9-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Моршин.

За даними ДСНС, внаслідок ДТП травмовано 7 осіб з автобуса, водія автобуса затиснуло деформованими конструкціями. Рятувальники за допомогою гідравлічного спорядження деблокували потерпілого водія автобуса та передали медикам.





Після огляду медиками трьох потерпілих з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Стрийську центральну районну лікарню.

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Обставини та причини події встановлюються.