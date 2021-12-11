Представники Міністерства у справах ветеранів відвідали одну з баз "Правого сектору" на Донеччині: обговорили питання співпраці. ФОТО
7 81911
Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною відвідали одну з баз ДУК ПС у Донецькій області та обговорили перспективні шляхи для подальшої співпраці.
Про це Командир ДУК ПС Андрій Стемпіцький повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Представники Міністерства у справах ветеранів на чолі з Юлією Лапутіною завітали на одну з баз ДУК ПС у Донецькій області. Обговорили ряд питань із взаємодії, намітили перспективні шляхи для подальшої співпраці. Вдячні за турботу та увагу міністру у справах ветеранів Юлії Лапутіній", - написав Стемпіцький.