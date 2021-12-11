Дві людини померли в результаті ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На автошляху М-30 Київ-Луганськ-Ізварине поблизу села Карабинівка на Дніпропетровщині вантажний автомобіль DAF зіткнувся із легковиком ВАЗ 2101.

Таке повідомлення надійшло вранці 11 грудня до Служби порятунку "101", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу регіонального управління ДСНС.

"До прибуття надзвичайників на місця події, постраждалих витягнуто свідками ДТП з понівеченого легкового автомобіля та передано працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль під час слідування карети швидкої до лікарні, двоє постраждалих померли. Бійці ДСНС відімкнули акумулятори автомобілів від живлення, аби уникнути загоряння та змили паливно-мастильні матеріали", - йдеться у повідомленні.

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