"Свободу політв'язням", - акція на підтримку бранців Кремля відбулася у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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12 грудня, о 12:00 в Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності "Свободу політв’язням" до Міжнародного Дня захисту прав людини.
Про це повідомляє кореспонднент Цензор.НЕТ. з місця подій.
Організатори акції запросили всіх небайдужих громадян, яким небайдужа доля наших співвітчизнків, яких утримує російський окупаційний режим.
В акції взяли участь представники правозахисних організацій, Платформи політв’язнів, незалежних громадських об’єднань переселенців, родин політв’язнів, Меджлісу кримськотатарського народу, переселенці з Криму та Донбасу, представники Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади.
Під час заходу було проведено перфоманс "Кайданам не забрати мою волю" за участі колишніх бранців Кремля.
Фото, відео - Олег Богачук