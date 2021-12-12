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"Скажи ні СOVІD фашизму", - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва. ФОТОрепортаж

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У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.

Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.

Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу "антивакцинатору" Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.

Скажи ні СOVІD фашизму, - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва 01
Скажи ні СOVІD фашизму, - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва 02
Скажи ні СOVІD фашизму, - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва 03
Скажи ні СOVІD фашизму, - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва 04
Скажи ні СOVІD фашизму, - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва 05

ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна

Топ коментарі

  • Scorchua
    Невакцинованих обмежують в правах, що ж тут незрозумілого. Це не просто вибір робити чи не робити, це вибір, чи зможеш ти вільно відвідувати громадські місця, магазини, розважальні та освітні заклади, мати право на роботу та її оплату.
  • Amber
    Не розумію цих антивакцинаторів , які водять хороводи по Києву -
    не хочете робити щеплення , то не робіть , але для чого закликати інших до цього маразму ?🙁
  • Максим Дрозд eda05b29
    Карантин будет вечным. Вакцинация не спасает. Это уже очевидно. Только массовые акции остановят фашизм кукловодов.
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