"Скажи ні СOVІD фашизму", - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва. ФОТОрепортаж

У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.

Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.

Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу "антивакцинатору" Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.











ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна