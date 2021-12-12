"Скажи ні СOVІD фашизму", - акція антивакцинаторів відбулася у центрі Києва. ФОТОрепортаж
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У центрі Києва кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти обов'язкової вакцинації.
Учасники акції не дотримувалися дистанції та не використовували засоби індивідуального захисту, інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на Укрінформ.
Колона мітингувальників пройшла через Хрещатик до пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасники акції виступають проти законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я" та вакцинації проти коронавірусу. Крім того, вони вимагають свободу "антивакцинатору" Остапу Стахіву, проти якого відкрита кримінальна справа за підозрою у спробі повалення конституційного ладу.
ФОТО - Укрінформ, РБК-Україна