Новини Фото

"Ми всі рівні", - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

2 77349
Акція в підтримку прав людей з інвалідністю відбулася ввечері 12 грудня на київському Майдані.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ініціатори події - правозахисна організація людей з інвалідністю Fight For Right. відзначає, що акція - це спільний внесок на захист прав людини.

Учасники акції вийшли з такими вимогами: 

- Нічого для нас без нас!". Ми – люди з інвалідністю – відстоюємо право брати участь у прийнятті всіх рішень, а не дозволяти робити це за нас.

- Ми оголосимо вимоги щодо дотримання прав людей з інвалідністю, які сформулювала спільнота (правозахисна адженда).

- Ми проведемо першу в історії України правозахисну акцію видимості людей з інвалідністю Lights for Rights та розпочнемо свою історію. І разом з вами дамо старт тим змінам, які давно актуальні і яких вимагаємо.

Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 01
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 02
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 03
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 04
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 05
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 06
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 07
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 08
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 09
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 10
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 11
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 12
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 13
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 14
Ми всі рівні, - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю 15

Фото, відео - Олег Богачук 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    От що не кажіть, а держава не спромоглась надати рівні можливості людям з інвалідністю.
    Якраз вони праві, що вийшли на мітинг. Не те що лгбт...
  • Ритта Рыжук
    100% Здвиг по фазі !!!)))
  • Vlad Ivory
    Чому ви виключаєте, що лгбт не мають інвалідності?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини