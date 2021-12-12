"Ми всі рівні", - на Майдані відбулась акція в підтримку прав людей з інвалідністю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція в підтримку прав людей з інвалідністю відбулася ввечері 12 грудня на київському Майдані.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ініціатори події - правозахисна організація людей з інвалідністю Fight For Right. відзначає, що акція - це спільний внесок на захист прав людини.

Учасники акції вийшли з такими вимогами:

- Нічого для нас без нас!". Ми – люди з інвалідністю – відстоюємо право брати участь у прийнятті всіх рішень, а не дозволяти робити це за нас.

- Ми оголосимо вимоги щодо дотримання прав людей з інвалідністю, які сформулювала спільнота (правозахисна адженда).

- Ми проведемо першу в історії України правозахисну акцію видимості людей з інвалідністю Lights for Rights та розпочнемо свою історію. І разом з вами дамо старт тим змінам, які давно актуальні і яких вимагаємо.































Фото, відео - Олег Богачук