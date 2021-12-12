Тікаючи від патрульних, водій збив 4 людей у Луцьку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Луцьку водій легковика Renault, тікаючи від поліцейських, збив чотирьох пішоходів, серед них є дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці, інформацію підтвердили в поліції.



Як зазначили у пресслужбі поліції Волині, аварія трапилася сьогодні, близько 15 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Водій та пасажири намагались залишити місце ДТП. Зі слів поліції, за кермом перебував неповнолітній.



Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них – дитина, яку госпіталізували. На місці працювало 6 бригад швидкої допомоги.

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