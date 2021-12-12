Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство. ФОТОрепортаж

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія) та отримав особливу відзнаку - "Міжнародний меч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Великої Британії в Україні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

"Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!", - зазначено у повідомленні.

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