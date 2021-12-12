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Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство. ФОТОрепортаж

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Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ в Сандгерсті (Велика Британія) та отримав особливу відзнаку - "Міжнародний меч".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства Великої Британії в Україні.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

"Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів!", - зазначено у повідомленні.

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Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 01
Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 02
Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 03
Українця Лейсі визнано найкращим іноземним студентом Королівської військової академії у Великій Британії, - посольство 04

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Справжньому Українському воїну Лейсі-респект...
  • Чайка Київ
    Красунчик, і вже не перший. Наші вітання !!!
  • Владимир Парфянов
    Майбутній генерал Збройних Сил України! Справжній генерал, а не гівно, підібране черговим президентом-неуком на помийниці!
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