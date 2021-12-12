Гогілашвілі отримав громадянство України завдяки одруженню, а у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків. ДОКУМЕНТ

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у 2019 році фігурував у кримінальному провадженні щодо збуту наркотиків і "кришував" наркоторговців.

Відповідну довідку опублікував у фейсбуці активіст Сергій Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Добрі люди з поліції (так, і такі там бувають) мені надіслали ще по Гогілашвілі оперативну довідку. Він у 2019 р. фігурував у одному з кримінальних проваджень щодо збуту наркотиків та, за словами оперативників, вживав метадон та кришував наркоторговців. Також у довідці зазначено, що громадянство України Гогілашвілі отримав тільки у 2015 р. завдяки укладенню шлюбу", - пише активіст.







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Він переконаний, що перед призначенням на посаду заступника міністра ВС під час перевірки ця інформація була відомо.

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"Аваков, знаючи це, у 2019 році призначив кадра своїм заступником і дав йому зону відповідальності - протидія наркозлочинності. Здається, Гогілашвілі за рівнем одіозності може сміливо змагатись навіть із такими вихованцями Авакова, як Дейдей та Кива. Останній, до речі, зараз активно критикує МВС на тему цього скандалу. Але чомусь забуває розповісти про Авакова, котрий Гогілашвілі узяв собі заступником. Цікаво, а чим сам Кива займався у 2015 р., коли за вказівки того ж Авакова був головою Департаменту протидії наркозлочинності? Певен, час нам покаже ще чимало цікавих відкриттів", - вказує Стерненко.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

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Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.