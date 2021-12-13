Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, 8 грудня 2021 року у місті Дніпро перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль. В салоні авто знаходився автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити щонайменше три постріли в будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину.
Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його авто виявлено пістолет та патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.
Затриманого підозрюють у підготовці до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).
Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі.