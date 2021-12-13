Затримано підозрюваного у підготовці вбивства депутата облради у Дніпрі, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано чоловіка, який підозрюється у підготовці вбивства депутата Дніпропетровської обласної ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 8 грудня 2021 року у місті Дніпро перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль. В салоні авто знаходився автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити щонайменше три постріли в будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка та у його авто виявлено пістолет та патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Затриманого підозрюють у підготовці до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що автомат із дистанційним керуванням виявили в багажнику згорілого автомобіля в Дніпрі.

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