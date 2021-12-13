Український курсант Лейсі став найкращим іноземним кадетом у Академії Сухопутних військ Великої Британії. ФОТОрепортаж

Український курсант Павло Лейсі визнано найкращим іноземним кадетом у Королівській Академії Сухопутних військ Сандхерст (Велика Британія).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗС України.

"Збройні Сили України щиро вітають курсанта Павла Лейсі з успішним завершенням навчання у Королівській Академії Сухопутних військ Сандхерст та нагородженням Її Королівською Високістю Королівською Принцесою Анною Міжнародним мечем як кращого іноземного кадета", - йдеться у повідомленні.

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Начальник Генерального штабу Британської армії Збройних сил Великої Британії генерал сер Марк Карлтон-Сміт вручив курсанту Лейсі "Медаль Сандхерста" на відзначення його надзвичайних досягнень як іноземного кадета.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

Як повідомляє АрміяІнформ, Лейсі вже другий курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який останніми роками удостоївся звання найкращого іноземного кадета Королівської Академії Сухопутних військ Сандхерст. Два роки тому це почесне звання заслужив також курсант факультету ракетних військ і артилерії цього навчального закладу Артем Бараненко.

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20-річний Павло Лейсі родом із Сумщини, у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобуває фах артилерійського розвідника, вчиться на 4 курсі. Навчання у Королівській Академії Сухопутних військ Сандхерст тривало майже рік, після новорічних свят курсант Лейсі має повернутися в Україну.