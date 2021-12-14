Двоє людей загинули в результаті зіткнення пасажирського потяга з автомобілем на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО
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Двоє людей загинули у ДТП з участю пасажирського потяга та легкового автомобіля в Івано-Франківський області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
13 грудня о 23:32 до ДСНС надійшло повідомлення про те ,що на залізничному переїзді, в селі Угринів Івано Франківського району, відбулось зіткнення пасажирського потяга з легковим автомобілем.
"Рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування з автомобіля двох осіб без ознак життя:чоловіка 1992 року народження та жінки 1985 року народження", - йдеться у повідомленні.
Всі обставини даної події наразі встанолюються.