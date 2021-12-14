ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса на Луганщині: 1 пасажир загинув, 7 осіб травмовано, - поліція. ФОТОрепортаж
2 76412
Сьогодні, 14 грудня, о 6.40 ранку в Старобільському районі Луганської області неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП з участю пасажирського мікроавтобуса.
Про це повідомила у фейсбуці прессекретар Нацполії Луганщині Тетяна Погукай, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.
"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Двоє пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим надана допомога на місці події", - йдеться в повідомленні.
На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.