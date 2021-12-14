Керівник підприємства "Укроборонпрому" вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за "допомогу", - ДБР. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
"Посадовець обіцяв за ці гроші посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції. Зокрема, він гарантував вплив на Державну службу експортного контролю України щодо надання листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення і не підлягає експортному контролю", - йдеться у повідомленні.
Посадовця затримано, йому повідомлено про підозру в порядку ч. 1 статті 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та статті 190 ККУ (шахрайство).
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна
Підозрюваному обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.