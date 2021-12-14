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Керівник підприємства "Укроборонпрому" вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за "допомогу", - ДБР. ФОТОрепортаж

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Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику гендиректора одного з державних підприємств концерну "Укроборонпром", який просив у представника іноземної компанії понад 80 тисяч гривень за "послугу".

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Посадовець обіцяв за ці гроші посприяти іноземному товариству оборонної промисловості в отриманні позитивної відповіді для експортної операції. Зокрема, він гарантував вплив на Державну службу експортного контролю України щодо надання листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення і не підлягає експортному контролю", - йдеться у повідомленні.

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Посадовця затримано, йому повідомлено про підозру в порядку ч. 1 статті 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та статті 190 ККУ (шахрайство).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Підозрюваному обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 01
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 02
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 03
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 04
Керівник підприємства Укроборонпрому вимагав 80 тис. грн у іноземної компанії за допомогу, - ДБР 05

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    На фото явно не украинец . Опять грузин Гога ? 😀
  • Герхард
    Удивительно.
    При Порохе завозили необходимые и отсутствующие в Украине запчасти даже из РФ, а при ЗЕ стали обкладывать данью украинские запчасти.
  • Герхард
    Да хоть на Чукотку. Лишь бы поскорее и со всей его кодлой. В новой ВР не должно остаться ни одного члена СН.
    Даже с жопоблоком можно мириться, как к неизбежным и уже заклеймленным злом, но только не с этими прохвостами.
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