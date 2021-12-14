"Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг": підприємці пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 14 грудня, в урядовому кварталі в центрі Києва проходила акція протесту фізичних осіб підприємців.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингувальники пікетували Верховну Раду та Кабінет Міністрів. В ході акції блокувався рух по вул. Грушевського. Мітингувальники палили фаєри, тримали прапори з символікою об'єднань ФОПів та плакати зі своїми лозунгами. Їхня головна вимога стосується ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ