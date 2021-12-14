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"Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг": підприємці пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 14 грудня, в урядовому кварталі в центрі Києва проходила акція протесту фізичних осіб підприємців.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингувальники пікетували Верховну Раду та Кабінет Міністрів. В ході акції блокувався рух по вул. Грушевського. Мітингувальники палили фаєри, тримали прапори з символікою об'єднань ФОПів та плакати зі своїми лозунгами. Їхня головна вимога стосується ухвалення законопроєкту №5866-1, спрямованого на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 01
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 02
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 03
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 04
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 05
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 06
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 07
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 08
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 09
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 10
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 11
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 12
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 13
Не чуєш ФОПів - втрачаєш рейтинг: підприємці пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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