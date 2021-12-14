Кишеньковий злодій вдарив ножем у груди пасажира тролейбуса у Києві, - поліція. ФОТО

Порушник вдарив опонента ножем у груди, а після втік з місця злочину.

Про це повідомляє у Facebook поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

В поліцію надійшло повідомлення від чоловіка, що на вулиці Маршала Тимошенка невідомий поранив його ножем. За вказаною адресою терміново виїхали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Пасажир тролейбуса розповів правоохоронцям, що він помітив, як невідомий намагався поцупити гаманець у жінки та зробив йому зауваження. Між чоловіками стався конфлікт, у ході якого зловмисник дістав ніж та вдарив потерпілого у груди, а після втік.

Оперативники встановили особу нападника та місце його перебування. На вказану адресу виїхали співробітники карного розшуку Головного та районного управлінь поліції та працівники спецпідрозділу КОРД. Працівники поліції затримали 30-річного місцевого мешканця, раніше судимого за крадіжки, грабіж та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Окрім того, у ході невідкладного обшуку у помешканні фігуранта правоохоронці виявили шість ножів та кілька балончиків сльозогінної дії. Все вилучене направлено на відповідну експертизу.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Найближчим часом районний суд обере зловмиснику запобіжний захід.

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