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Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Зробили це разом!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Реаніматори СРСР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Зе!Журналістика

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Туга за минулим

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

... це вже всі зрозуміли

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Зайвих вже "зливають"

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Хто намагався, той зрозуміє...

Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кремлівський таксіст

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