Зе!Журналістика, реаніматори СРСР, кремлівський таксист. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Зробили це разом!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їздити на броньованому автомобілі з озброєною охороною - такого привілею не має навіть міністр оборони. Що робив Гогілашвілі в зоні ООС - треба з'ясувати", - Бутусов. ВIДЕО
Реаніматори СРСР
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін шкодує через "розпад історичної Росії під назвою Радянський Союз": Іноді мені доводилося підробляти таксистом
Зе!Журналістика
Туга за минулим
... це вже всі зрозуміли
Зайвих вже "зливають"
Хто намагався, той зрозуміє...
Кремлівський таксіст
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