Депутатам в Раді роздають книги про "Велике будівництво". ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 грудня, перед початком засідання ВР на робочі місця депутатів розклали книги, які присвячені програмі президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нашого кореспондента, ці книги також носять в кулуарах Ради, активно розпаковують коробки з книгами та несуть в сесійний зал. До процесу залучені працівники апарату ВР, а також деякі депутати "Слуги народу", наприклад, Віталій Безгін.









Депутати від "Європейської солідарності" колективно здали роздані примірники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На інформаційний супровід ОП витрачають величезні бюджети. Звідки гроші? "Велике будівництво", бізнеси, які дають чорний кеш, - Богдан