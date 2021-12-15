Депутатам в Раді роздають книги про "Велике будівництво". ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 15 грудня, перед початком засідання ВР на робочі місця депутатів розклали книги, які присвячені програмі президента "Велике будівництво".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нашого кореспондента, ці книги також носять в кулуарах Ради, активно розпаковують коробки з книгами та несуть в сесійний зал. До процесу залучені працівники апарату ВР, а також деякі депутати "Слуги народу", наприклад, Віталій Безгін.
Депутати від "Європейської солідарності" колективно здали роздані примірники.