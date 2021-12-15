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Депутатам в Раді роздають книги про "Велике будівництво". ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 15 грудня, перед початком засідання ВР на робочі місця депутатів розклали книги, які присвячені програмі президента "Велике будівництво".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нашого кореспондента, ці книги також носять в кулуарах Ради, активно розпаковують коробки з книгами та несуть в сесійний зал. До процесу залучені працівники апарату ВР, а також деякі депутати "Слуги народу", наприклад, Віталій Безгін.

Депутатам в Раді роздають книги про Велике будівництво 01
Депутатам в Раді роздають книги про Велике будівництво 02
Депутатам в Раді роздають книги про Велике будівництво 03
Депутатам в Раді роздають книги про Велике будівництво 04

Депутати від "Європейської солідарності" колективно здали роздані примірники. 

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Топ коментарі

  • Максим Максимович b5166c8f
    Почалось.

  • Прутень Табáков
  • Rusin
    velyke kradivnycstvo

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