"Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народу" підбадьорюють один-одного у ВР. ФОТО

Депутати фракції "Слуга народу" під час засідання ВР обмінювались "мотиваційними" картинками.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На фото видно, як абонент "Артем Чорноморов НД С.Н." надсилає нардепу Анатолію Гуньку зображення з написом "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят". Зазначимо, що в партії "Слуга народу" є народний депутат Чорноморов Артем Олегович. Він - голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.









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