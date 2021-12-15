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Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Наша мета - повноправне членство України в ЄС

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед самітом "Східного партнерства".

Про це Зеленський написав в твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Скоординував із Шарлем Мішелем позиції перед 6-м самітом "Східного партнерства". Наша мета - повноправне членство України в Європейському Союзі. Поінформував про ситуацію на східних кордонах. Очікуємо чітких сигналів за результатами засідання Європейської ради 16 грудня про неприпустимість ескалації", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський їде до Брюсселя для участі у шостому саміті Східного партнерства. Запланована низка зустрічей, - ОПУ

Зеленський зустрівся із президентом Євроради Мішелем: Наша мета - повноправне членство України в ЄС 01

Топ коментарі

  • Envoy
    Израиль и Турция без ЕС успешно дебилам глаз на жопу натягивают . Была бы воля и желание .
  • Підлога Маккартні
    И в наркотическом угаре перепутал его с Денисом Шморгалем. Уж дюже похожи

  • Adrew Warko
    В маленький Израиль США вливает миллиарды долларов в год -
    это как если б в Украину вливали десятки миллиардов.
    А Турция - авторитарная страна.
    Второе Украине не надо, а первое с такими избирателями не светит.
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