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Роздавання книжок про "Велике будівництво", Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня. ФОТОрепортаж

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На засіданні 15 грудня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Європейським Союзом про участь України в програмі "Креативна Європа", призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також розблокувала роботу організацій колективного управління.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 01
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 02
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 03
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 04

Перед початком засідання парламенту на робочі місця депутатів розклали книжки про досягнення президентської програми "Велике будівництво".

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 05

Однак не всім парламентарям до душі таке "чтиво" - нардепи від "Європейської солідарності" колективно здали книжки.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 06

"Слуги народу" Культенко, Штепа та Дмитрієва з книжками про "Велике будівництво".

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 07

Нардепів депутатської групи "Довіра" Олександра Ковальова та Андрія Іванчука щось дуже розсмішило.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 08

В секторі "слуг народу" також весело.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 09

Нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова спілкується з колегою.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 10

Позафракційний нардеп Новинський щось пояснює члену депутатської групи "Партія "За майбутнє" Дмитру Лубінцю.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 11

"Слуги народу" Кінзбурська та Кравчук захоплено слухають колегу по фракції Богдана Яременка.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 12
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 13
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 14

Нардеп монобільшості Анатолій Гунько відправив "слузі народу" Чорноморову заспокійливу картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", - йдеться в публікації.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 15

Нардеп "Довіри" Шахов ніжно вітається з Вадимом Новинським.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 16
Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 17

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розвеселив виключену зі "Слуги народу" Людмилу Буймістер.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 18

Нардеп монобільшості Іванчук розмовляє з колегою по фракції Мотовиловцем.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 19

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко виступає між двох ялинок з трибуни Ради.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 20

Нардеп "Слуги народу", представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський уважно слухає.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 21

"Слуга народу" Микола Тищенко не хоче, щоб його слова прочитали по губах.

Роздавання книжок про Велике будівництво, Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня 22

Нардеп "Слуги народу" Пашковський радий бачити колегу.

Фото: Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Підлога Маккартні
    Чувихи, анал табу, дам токо за щоку, клянусь!!!

  • CTEPX
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