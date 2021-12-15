Роздавання книжок про "Велике будівництво", Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня. ФОТОрепортаж

На засіданні 15 грудня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди з Європейським Союзом про участь України в програмі "Креативна Європа", призначила трьох членів Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, а також розблокувала роботу організацій колективного управління.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.









Перед початком засідання парламенту на робочі місця депутатів розклали книжки про досягнення президентської програми "Велике будівництво".

Однак не всім парламентарям до душі таке "чтиво" - нардепи від "Європейської солідарності" колективно здали книжки.

"Слуги народу" Культенко, Штепа та Дмитрієва з книжками про "Велике будівництво".

Нардепів депутатської групи "Довіра" Олександра Ковальова та Андрія Іванчука щось дуже розсмішило.

В секторі "слуг народу" також весело.

Нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова спілкується з колегою.

Позафракційний нардеп Новинський щось пояснює члену депутатської групи "Партія "За майбутнє" Дмитру Лубінцю.

"Слуги народу" Кінзбурська та Кравчук захоплено слухають колегу по фракції Богдана Яременка.







Нардеп монобільшості Анатолій Гунько відправив "слузі народу" Чорноморову заспокійливу картинку. "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят", - йдеться в публікації.

Нардеп "Довіри" Шахов ніжно вітається з Вадимом Новинським.





Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк розвеселив виключену зі "Слуги народу" Людмилу Буймістер.

Нардеп монобільшості Іванчук розмовляє з колегою по фракції Мотовиловцем.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко виступає між двох ялинок з трибуни Ради.

Нардеп "Слуги народу", представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський уважно слухає.

"Слуга народу" Микола Тищенко не хоче, щоб його слова прочитали по губах.

Нардеп "Слуги народу" Пашковський радий бачити колегу.

Фото: Цензор.НЕТ.