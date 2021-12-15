Частину траси М-25 до угорського кордону відремонтували на Закарпатті, - ОДА. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє у Facebook голова Закарпатської ОДА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, йдеться про 25-кілометрову ділянку траси. Так, селі Балажер відремонтували дорожнє покриття та провели весь комплекс запланованих робіт.
"На ділянках влаштували фінішний шар покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону, нанесли дорожню розмітку та завершили ремонт мостового переходу. Загалом на маршруті М-25 Соломоново - Чоп - Велика Добронь - Косино 6 малих мостових переходів, з яких 5 уже повністю відремонтовані. В межах Ужгородського району роботи повністю завершені, в Берегівському завершать уже з наступного року", - написав у соцмережі голова ОДА.
Він також повідомив про закінчення робіт на іншій ділянці траси М-25, зокрема у селі Косонь, поблизу якого розташований пункт пропуску на кордоні з Угорщиною.
Там укладено нове покриття, нанесено дорожню розмітку, облаштовані з'їзди та узбіччя, що дозволяє пересуватися цим маршрутом безпечно та з комфортом.
Оновлена дорога також сприятиме збільшенню притоку туристів у Закарпаття, оскільки біля околиць населеного пункту функціонує оздоровчо-рекреаційний комплекс "Косино".
"Завдяки президентській ініціативі Володимира Зеленського "Велике будівництво" разом із покращенням автошляхів області зростають економічні показники та підвищується туристична привабливість краю", - зазначив Микита.
Нагадаємо, раніше в ОП анонсували плани до кінця 2024 року зробити за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 24 тисячі кілометрів доріг.