Пам'ятник Бандері облили червоною фарбою у Тернополі. ВІДЕО камер спостереження

Поліцейські встановлюють зловмисника, котрий пошкодив пам’ятник Степану Бандері у Тернополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

14 грудня о 12.11 невідома особа пошкодила пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент було облито червоною фарбою.

Факт пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей, переглядають відео з камер спостереження.

Поліція просить зателефонуйте на лінію "102", якщо особа зловмисника на відео здасться знайомою. Правоохоронці також звертаються до власників громадських закладів, офісних приміщень, де встановлені камери спостереження, водіїв, у авто яких є відеореєстратори, і котрі о 12.11 були в районі вулиці Соломії Крушельницької, поблизу парку імені Тараса Шевченка, повідомити про розшукуваного зловмисника за номером гарячої лінії 102.

\

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вандали розтрощили пам’ятник Героям Небесної Сотні у Первомайську, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: сайт Нацполіції