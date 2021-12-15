Новини Фото

Патрульні зупинили п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях. ФОТО

13 46758
Вчора, 14 грудня, у Чернівцях патрульні зупинили п'яного водія, драгер показав концентрацію алкоголю в крові на рівні 5,0 проміле. Це вважається відносно смертельною дозою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Патрульної поліції Чернівецької області в соцмережі "Фейсбук".

Повідомляється, вчора ввечері патрульні зупинили Range Rover.

"В ході спілкування інспектори помітили, що у водія є ознаки сильного алкогольного сп'яніння і просто вражаючий результат тесту на стан сп'яніння - 5,0 проміле", - йдеться в повідомленні.

Патрульні зупинили пяного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях 01

Патрульні зауважують, що допустимий вміст алкоголю в крові, при якому ще можна керувати автомобілем, - 0,2 проміле. Вже більше ніж 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А 5,0 - відносно смертельна доза.

На водія склали протокол.

Патрульні зупинили пяного водія зі смертельною дозою алкоголю в Чернівцях 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    **********, врятували ідіоту життя. І не тільки ідіоту, а й тим, хто міг йому трапитися на дорозі.
  • Petrov Viktor
    Мертвецки пьян.
  • MyronMaG mm
    При Брижньові такий гігант міг дослужитись до міністра
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини