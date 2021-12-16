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Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині. ФОТОрепортаж

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На Луганщині завершилося оновлення дороги Т-13-02 на ділянці протяжністю 14 км від міста Лисичанськ до межі з Донецькою областю (до Бахмута).

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області, передає Цензор.НЕТ.

"До початку ремонту зазначений маршрут викликав багато нарікань: деякі ділянки автошляху були уражені численними ямами і напливами. Тепер це нова дорога. Пересуватись якою стало швидко, комфортно та безпечно", - йдеться у повідомленні.

Траса Т-13-02 має стратегічне значення, оскільки з’єднує Луганську та Донецьку області.

Аналогічні ремонтні роботи були проведені на цій трасі у Донецькій області в рамках програми "Велике будівництво".

До кінця 2022 року на Луганщині охоплять капітальним та поточним ремонтом близько 650 км доріг. Це більш ніж половина доріг державного значення в області, загальна протяжність яких становить 1200 км.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" заплановано до кінця 2024 року зробити 24 тисячі кілометрів доріг по всій Україні.

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Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 01
Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 02
Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 03
Дорогу за маршрутом Лисичанськ - Бахмут відремонтували на Луганщині 04

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Щоб лапті їхали на танках по асфальтованим і освітленим дорогам.
  • Alex 6dec27a3
    Думаю місцеві не зацінять та голосуватимуть все одно за "мордовський мір" який їх і надалі грабуватиме
  • Юрий Неизвестный 6d7df843
    Цитата: "...до границы с Донецкой областью (до Бахмута)."
    От Лисичанска до Бахмута не 14 км, а более 50км. Т.е. не до Бахмута, а в сторону Бахмута до границы с Донецкой областью. Бахмут не на границе... Там еще около 40 км осталось.
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