14 грудня у столичному Freedom Hall відбувся вже восьмий турнір з боїв на голих кулаках від промоушена "Махач". Усього виступило 23 пари бійців, 8 з яких у main card, трансляція велася на всі країни СНД.

Для українських фанатів промоушен "Махач" відкрив пряму трансляцію боїв на своєму сайті, до якої приєдналося понад 30 000 українців. Загальна кількість тих, хто дивився трансляцію в прямому ефірі, перевищила 100 тисяч глядачів. Восьмий сезон відвідало понад 700 глядачів, але багато хто не зміг потрапити, оскільки квитки були повністю розпродані. Проте організатори пообіцяли наступного разу проводити змагання на більш місткому майданчику.

Восьмий сезон, вкотре, порадував уболівальників видовищністю, так із 23 поєдинків 9 закінчилися нокаутом, найшвидший з яких був на 29 секунді бою, не кажучи вже про численні нокдауни у кожному з боїв.

Найбільш видовищним і травматичним став бій Олійник Назар - Хохлов Андрій, а бою Разумович-Ткаченко знадобився екстрараунд для визначення переможця.

Бій Владислав "Скандинавський" Какурін – Абубакар "Крос" Сулейманов став першою поразкою Влада "Скандинавського" та останньою сходинкою, яку подолав Абубакар перед довгоочікуваним реваншем із Валерієм Вигонським.

Бій Андрій Мовчан - Гаджі "Автомат" Наврузов став історичним дебютом Гаджі в промоції "Махач", у якому він показав, що заслужено є найсильнішим важкоатлетом у кулачних боях.

Спонсорами заходу виступили букмекерська контора Parimatch, процесингова компанія LeoGaming та Sportbank.

"Ми не вперше виступаємо партнерами MAHATCH, оскільки це наша велика спортивна сім'я. Дух та адреналін турніру не залишають байдужими глядачів та формують велике ком'юніті навколо бійців та їх спортивних досягнень. Турнір 8 сезону - важлива подія як для організації MAHATCH, так і для всіх його партнерів та глядачів", - прокоментувала CEO фінтех-компанії LeoGaming Олена Шевцова.

Для всіх, хто ще не встиг подивитися 8 сезон "Махач", бої турніру будуть у відкритому доступі на youtube-каналі промоції.















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