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"Прошу не обісратись ще раз": Арахамія хоче, аби "слуги народу" не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів. ФОТО

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить колег по фракції не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів.

Як інформує Цензор.НЕТ, переписку з чату "слуг народу" опублікував Telegram-канал "Через плечо".

"Колеги, по ФОПам, вони затребували назад всі підписні. Прошу не обісратись ще раз - не підписуємо. Ніяких позачергових", - йдеться в повідомленні Арахамії.

Раніше повідомлялось, що деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів.

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Прошу не обісратись ще раз: Арахамія хоче, аби слуги народу не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів 01

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Топ коментарі

  • Орест Орест
    Кассовый аппарат так кассовый аппарат!!!! Ну шо, самозанятые, ваш выход! Сметайте!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Арахам-вже запізно бо ви всі вже давно обісрались...
  • мыкола дрон
    ФОПЫ -90% голосовали за зеленое недорозумение ! ТЕПЕРЬ ЖРИТЕ !!!
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