"Прошу не обісратись ще раз": Арахамія хоче, аби "слуги народу" не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів. ФОТО
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить колег по фракції не підтримувати проведення позачергового засідання щодо ФОПів.
Як інформує Цензор.НЕТ, переписку з чату "слуг народу" опублікував Telegram-канал "Через плечо".
"Колеги, по ФОПам, вони затребували назад всі підписні. Прошу не обісратись ще раз - не підписуємо. Ніяких позачергових", - йдеться в повідомленні Арахамії.
Раніше повідомлялось, що деякі "слуги народу" під тиском вночі відкликали підписи за проведення сьогоднішнього позачергово засідання ВР щодо ФОПів.