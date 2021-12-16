Людина загинула під час пожежі в столичній багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Солом'янському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерхівці. В результаті інциденту загинув чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Києві.

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Повідомляється, що загорілася квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вул. Ушинського, 29. На місці пожежники встановили, що горять речі домашнього вжитку та меблі.

"Під час ліквідації пожежі в кімнаті був виявлений чоловік 1951 року народження без ознак життя. Пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано об 11:42, і вже об 11:53 - ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів диван, меблі та особисті речі. Було пошкоджено обшивку балкону, який розташований на поверх вище. До ліквідації було залучено 3 одиниці техніки а також 13 чоловік особового складу. Причини та обставини пожежі встановлюється правоохоронцями.", - йдеться в повідомленні.









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