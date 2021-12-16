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Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Харкові правоохоронці знищили наркотики, вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти.

Усього знищено 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Їх утилізовано відповідно до 180 судових рішень.

Процедура утилізації була оформлена офіційними актами і засвідчена підписами всіх членів комісії.

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Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень 01
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень 02
Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень 03

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Топ коментарі

  • Андрей Shaman


    лІчно унічтажал)
  • Alexey Chernyavsky
    По документам.
  • kelt kant
    вы хоть янелоху это видео не показывайте а то чувак ваще в депресняк нырнет, столько "позитива" уничтожили, сколько видосиков можно было под этой дурью запилить, представить себя "наполеоном" на велотренажере ...
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