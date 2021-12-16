Поліція у Харкові знищила наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Харкові правоохоронці знищили наркотики, вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.
Знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти.
Усього знищено 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Їх утилізовано відповідно до 180 судових рішень.
Процедура утилізації була оформлена офіційними актами і засвідчена підписами всіх членів комісії.