Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки: Монастирськи представив план розвитку авіації МВС. ФОТО

Під час інспекції аеродрому "Ніжин" Денис Монастирський представив план розвитку авіації МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС України, про це розповів Денис Монастирський.

Наступного року Україна зможе представити один із найбільших у Європі парків авіатехніки – до Системи авіаційної безпеки Міністерства внутрішніх справ буде включено понад 50 вертольотів Airbus, а також вітчизняні літаки, повідомив глава МВС.

"Але ці повітряні машини треба ефективно використовувати. Тому ми реалізуємо відразу два амбітних проекти - Єдиний аеромедичний простір та Європейський хаб пожежної безпеки". Міністр наголосив, що створення Європейського хабу пожежної безпеки передбачає, зокрема, створення Ситуаційного центру моніторингу, який аналізуватиме супутникові термознімки. Отримана інформація дасть змогу усувати пожежі на ранній стадії. Отже, можна буде запобігти 90% пожеж, ліквідувавши їх місцевими силами.

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Для створення авіахабу необхідно збільшити авіапарк ДСНС, а саме подвоїти кількість літаків АН-32П. Уже в п'ятницю, 17 грудня, ДСНС отримає ще один, п'ятий літак Ан-132П, призначений саме для гасіння пожеж.

Монастирський також уточнив, що важливим проектом залишається розвиток аеромедичної евакуації, який цього року започаткували МВС та МОЗ. Очікується, що за два роки вся карта України буде накрита пунктами базування гелікоптерів для аеромедичної евакуації і транспортування донорських біоматеріалів. Нині розглядають питання використання не тільки гелікоптерів Airbus Helicopters Н-145, а й вітчизняних Мі-2 МСБ-1.

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