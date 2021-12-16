Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія В'ятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня. ФОТОрепортаж

На засіданні 16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив, створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку та посилила вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет.