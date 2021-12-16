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Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія В'ятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня. ФОТОрепортаж

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На засіданні 16 грудня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив, створила нового регулятора для інтернету та мобільного зв'язку та посилила вимоги до виробництва, продажу, реклами та використання тютюнових виробів та електронних сигарет.

Парламентський день у фоторепортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

"Слуга народу" Михайло Радуцький розвеселив колегу по фракції Андрія Богданця.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 01
Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 02

Депутат Олександр Ковальчук (фракція "Слуга народу") займався розповсюдженням серед нардепів "Календаря патріота".

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 03

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила за основу законопроєкт про національний спротив. ВIДЕО

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 05

"Слуга народу" Анатолій Гунько після обговорення з абонентом "Юра брат куми" перебував у гарному настрої. Нардеп пообіцяв Юрі в суботу когось "зарядить" і повідомив, що "будут #бать все подряды".

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 06

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 07

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 08

Суперечка між головою Верхової Ради Русланом Стефанчуком і ексголовою ВР Дмитром Разумковим.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 09

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 10

Цю подію вирішив зняти на телефон депутат Богдан Кицак (СН).

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 11

Також дивіться: Роздавання книжок про "Велике будівництво", Тищенко ховає губи, Шахов ніжно вітається з Новинським, - день роботи Ради 15 грудня. ФОТОрепортаж

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 12

"Слуга народу" Василь Вірастюк під ялинкою.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 13

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в оточенні колег.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 14

Нардеп з фракції ОПЗЖ Віктор Чорний виявився користувачем платформ OLX та AliExpress.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 15
Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 16

Стильний лук від "слуги народу" Максима Пашковського.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 17

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Парламентарі - історики Володимир В'ятрович (ЄС) і Максим Бужанський (СН).

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 18

У депутатки Ірина Констанкевич із групи "За майбутнє" закінчилось голодування.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 19

"Слуги" Євгенія Кравчук і Богдан Яременко завжди мають теми для обговорення.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 20

Спеціальний депутатський робочий костюм з вишивкою Верховної Ради.

Календарі Ковальчука, суперечка Стефанчука і Разумкова, дискусія Вятровича і Бужанського, Вірастюк під ялинкою, - день роботи Ради 16 грудня 21

Також дивіться: "Как говорит один еврей: не нужно нервничать и убиваться. Тебе за это не заплатят": "слуги народу" підбадьорюють один-одного у ВР. ФОТО

Фото: Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    ВАна після чергового апгрейду

  • Maksim Perepelitca
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