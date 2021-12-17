Капітан поліції Васенков, який спілкувався з Гогілашвілі, продовжує працювати в зоні ООС. ФОТО
24 23176
Капітан поліції Костянтин Васенков, на якого напав заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, продовжує виконувати свою роботу в зоні ООС.
Про це у Facebook повідомив Сергій Сухін, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайомтеся, справжне обличчя МВС, капітан Васенков Костянтин. У минулому дільничий офіцер Поліції, а зараз УКЗ ГУ НП у Київській області. Костя продовжує сумлінно виконувати свою роботу, перебуваючи у відрядженні у зоні ООС.
Той самий Васенков, який ввічливо та достойно спілкувався із колишнім заступником Міністра Гогілашвілі. Ось його обличчя точно не соромно показати усім Поліцейським", - йдеться в повідомленні.