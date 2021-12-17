Контррозвідка СБУ викрила розкрадання комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів на десятки мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ продовжує здійснювати комплексні заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз у сфері обороноздатності нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння. Саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження підпільного складу, де зловмисники зберігали викрадену продукцію.

Під час його огляду виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.

За попередніми оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Як свідчать матеріали слідства, учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів.

Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу поблизу одного із селищ Житомирського району.

У ході обшуків за місцем незаконного зберігання військових товарів виявлено майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління.

Наразі вилучену продукцію направлено на експертизу.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Правоохоронці встановлюють всі обставини протиправної діяльності для притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводили контррозвідники та слідчі СБУ в Житомирській області за координації Департаменту контррозвідки СБУ та процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

















Фото: сайт СБУ