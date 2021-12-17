В аеропорту Херсона завершується реконструкція злітно-посадкової смуги, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

На летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки.

Про це повідомляє Херсонська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

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"Разом із новою злітно-посадковою смугою аеропорт "Херсон" отримає можливість приймати літаки Boeing 737 – 800, 900, Airbus 321, що дозволить збільшити пасажиропотік", - йдеться у повідомленні.

Для цього ЗПС було подовжено до 2600 метрів та розширено до 60 метрів.

До проєкту залучено 120 працівників та 100 одиниць спецтехніки.

На сьогодні підрядна організація в рамках програми "Велике будівництво" виконала фрезерування зношеного покриття, влаштувала вирівнюючий шар асфальтобетону, армуючий прошарок із композитного синтетичного матеріалу для запобігання тріщин та нижній шар покриття із дрібнозернистого асфальтобетону.

Для ЗПС підрядник розробив спеціальний склад асфальтобетону, який забезпечить новому покриттю підвищену стійкість до деформацій.

Нині на летовищі проводяться роботи із влаштування покриття на смугах знепилення, а також розпочато нанесення розмітки

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував плани реконструювати за ініційованою ним програмою "Велике будівництво" аеропорти у 16 містах України.

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