Боєць 24-й ОМБр Андрій Дячишин, який в серпні зазнав наскрізного кульового поранення в голову, почав ходити. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі журналістів "Еспресо".
"Поранення було дуже важке. І давати гарантії на життя міг мало хто… Щодня він все краще виходив на свідомість. Спершу почав більше реагувати очима, з’явилися незначні рухи рук і ніг, став відповідати на запитання", – розповіла лікарка Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Наталія Ридзевська.
Фізичний терапевт Назар Стебніцький зазначив, що протягом трьох місяців фахівці працювала над тим, щоби пацієнт ставав більш самостійний, ще перебуваючи в ліжку.
"У нас є спеціальна підвісна система (типу Гульдма), у ній ми вчилися заново ходити. Спершу було важко, потрібна була допомога кількох людей. Наступний крок – ходьба біля брусів", – розказав терапевт і додав, що Андрій дуже мотивований та позитивний.
Сьогодні Дячишин ходить із тростиною, виконує вправи у тренажерному залі та тішиться досягнутими результатами.
"Працюю, роблю все, що кажуть реабілітологи. Щодня нові результати. Все йде на покращення… У мене є велика підтримка, я не маю права зараз опускати руки. Я був командиром опорного взводного пункту, дзвоню зараз побратимам на передову, мушу… Вони розповідають про справи, надсилають фото. Ми стоятимемо до кінця", – наголосив військовий.
Російський снайпер влучив голову 27-річного Андрія Дячишина 29 серпня. На позиції воїну надали першу медичну допомогу, після чого евакуювали в Дніпро – у лікарню імені Мечникова.
Він боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На війні – з 2014 року. У лікарню він був доправлений у комі під апаратом ШВЛ.