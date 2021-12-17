Зеленський підписав закон про військових капеланів. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із представниками Всеукраїнської ради церков у п'ятницю, 17 грудня, підписав закон № 1915-ІХ "Про Службу військового капеланства", який парламент ухвалив 30 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба президента.

"Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових", - прокоментував Зеленський підписаний документ.

Він також подякував представникам Ради церков за допомогу українським військовослужбовцям.

"Хочу попросити: якщо буде від вас якийсь публічний сигнал щодо підтримки процесу мирного врегулювання, то буду дуже вдячний", – зазначив президент.

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Крім того, Зеленський особливо відзначив системну допомогу церков і релігійних організацій у боротьбі з пандемією COVID-19.

Під час зустрічі також порушували проблему реформи інтернатів та протидії домашньому насильству. Зокрема, йшлося про необхідність ефективної реакції правоохоронних органів на такі випадки. У цьому контексті торкнулися питання ратифікації Стамбульської конвенції. Президент зазначив, що її ухвалення лежить у площині діяльності Верховної Ради.

"Коли ми кажемо про насилля в сім’ях, мені здається, треба врегулювати на законодавчому рівні, як вирішувати такі моменти, підтримуючи сім’ї", – сказав Зеленський.

"У будь-якому разі такі питання мають обговорюватися в широкому колі, і вважаю, що Рада церков повинна мати представників при обговоренні цього чи альтернативного законодавчого акта, який захистить людей", – додав він.

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