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Зеленський підписав закон про військових капеланів. ФОТО

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із представниками Всеукраїнської ради церков у п'ятницю, 17 грудня, підписав закон № 1915-ІХ "Про Службу військового капеланства", який парламент ухвалив 30 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба президента. 

"Це був великий запит від релігійної спільноти й наших військових", - прокоментував Зеленський підписаний документ.

Він також подякував представникам Ради церков за допомогу українським військовослужбовцям.

"Хочу попросити: якщо буде від вас якийсь публічний сигнал щодо підтримки процесу мирного врегулювання, то буду дуже вдячний", – зазначив президент.

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Крім того, Зеленський особливо відзначив системну допомогу церков і релігійних організацій у боротьбі з пандемією COVID-19.

Під час зустрічі також порушували проблему реформи інтернатів та протидії домашньому насильству. Зокрема, йшлося про необхідність ефективної реакції правоохоронних органів на такі випадки. У цьому контексті торкнулися питання ратифікації Стамбульської конвенції. Президент зазначив, що її ухвалення лежить у площині діяльності Верховної Ради.

"Коли ми кажемо про насилля в сім’ях, мені здається, треба врегулювати на законодавчому рівні, як вирішувати такі моменти, підтримуючи сім’ї", – сказав Зеленський.

"У будь-якому разі такі питання мають обговорюватися в широкому колі, і вважаю, що Рада церков повинна мати представників при обговоренні цього чи альтернативного законодавчого акта, який захистить людей", – додав він.

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Топ коментарі

  • oylee
    "Печерский холм"
    ...
    Причина такого свирепого решения очевидна. Проект «Слiдство.Iнфо» ударил в наиболее болезненное место президента Зеленского - по Марии Левченко. Прямо и просто, еще никогда Владимиру Зеленскому не наносили настолько мощных ударов.
    Без Левченко он станет полностью неработоспособен.

    Тяжелый характер у Владимира Зеленского был всегда. Еще по «Кварталу-95» известно: он крайне самолюбив, капризен и не терпит чужого мнения. Даже до появления пристрастия Зеленского к кокаину, вытерпеть работу с ним не мог никто.
    Вторая проблема Зеленского - это его крайняя неорганизованность.

    Студией «Квартал-95» и телеканалом «Интер» Зеленский сумел руководить именно благодаря тому, что возле него была Мария Левченко, персональный секретарь и помощник. Составление рабочих графиков, приведение в порядок его проектов, ведение всей канцелярской работы и переписок - все это выполняла она. Для Зеленского, Левченко - настоящая находка. Обладая от природы мягким характером и молниеносной интуицией, она сумела ужиться возле такого капризного шефа и стала для него просто незаменимой. Скажем больше: Левчено - это фигура, с существованием которой был вынужден смириться всесильный Ермак.

    Все это Левченко делала, естественно, за немалый процент с прибылей официально неприбыльной студии «Квартал-95». И не только.

    Перебравшись на улицу Банковая, Зеленский притащил туда Шефира и Левченко.
    Задачей Шефира было следить за сохранностью имеющихся капиталов Первого Лица (в т ч и оффшорных) и по возможности их преумножать (доприумножались до покушения).
    Левченко же занималась тем же чем и раньше, то есть вела канцелярию и тайную бухгалтерию преЗЕдента.
    А ещё, она принимала участие в крайне интересных операциях для «преЗЕдента, который не берет». Именно поэтому ее в Офисе президента не оформили. Ей пришлось бы подавать декларацию и оказалось бы, что помощник президента регулярно получает практически в подарок денежные суммы и объекты недвижимости, которые продает ниже рыночной цены ряду оффшорных фирм. Представляете, какой скандал бы возник?

    Естественно, Левченко получила неограниченный доступ к информации из Офиса президента и стала крайне влиятельной. Именно она обеспечивает «доступ к телу» - тоже не за красивые глазки. На этом фоне, такие вещи как назначение её мужа заместителем Авакова, а друга семьи - руководителем ГУР, даже не выглядит сенсацией. Там операции намного более интересные происходят.

    Можно представить, сколько проблем создало Зеленскому это расследование. Убрать Левченко из ОП Зеленский не может. Оформить официально после скандала - тоже. Решено тему просто замалчивать. А журналистов, ее раскопавших - запугать.

    «Печерский холм»
  • Nik Home 379c842c
    Судя по радости онуфрия на фото я так понял что шпионы московского падриархата теперь законно будут в каждой части и на содержании 73% лохов-налогоплательщиков...
  • Bogdan_
    дякую, дуже дякую (с)

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